«РВ»: украинские военные расстреляли бойцов ЧВК «Вагнер» под Артемовском

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» под Артемовском (дореволюционное название, принятое в республике — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что видео было заснято украинскими военными с помощью беспилотника в районе поселка Хромово. На опубликованных кадрах военнослужащие третьего батальона 92 бригады ВСУ расстреливают укрывающихся в окопе бойцов ЧВК, добивая раненых.

Ранее сообщалось, что во Франции задержали двух вернувшихся с Украины наемников, расстрелявших троих российских военных. Им были предъявлены обвинения в перевозке оружия.