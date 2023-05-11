Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:03, 11 мая 2023Интернет и СМИ

Суд закрыл дело о блокировке доступа к изображению на Reddit

Ленинский районный суд Владимира закрыл дело о блокировке доступа к изображению на Reddit

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Владимира закрыл дело о блокировке доступа к изображению, опубликованному на платформе Reddit. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде отметили, что административное исковое заявление о признании запрещенным одного изображение на Reddit подала военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона. Заседание должно было пройти 11 мая, однако истец отказался от иска.

«Административный истец отказался от иска, производство по делу прекращено», — говорится в заявлении пресс-службы Ленинского районного суда Владимира.

О том, что Военная прокуратура во Владимире попросила суд заблокировать материалы портала Reddit, сообщалось в начале апреля. Утверждалось, что прокурор в административном исковом заявлении просит признать контент на Reddit запрещенным к распространению в России.

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума. Платформа была основана в 2005 году. Портал представлен многочисленными сообществами, в которых публикуется соответствующий их тематике контент. Его штаб-квартира располагается в Сан-Франциско, США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Украина отложила контрнаступление ВСУ. Почему Зеленский заколебался?
В России запустили уникальный проект для одной категории молодых россиян
Бастрыкин раскрыл детали расследования покушения на Прилепина
США назвали главную задачу новых санкций против России
Россиян предупредили о снижении цен на отдых в Турции
В Евросоюзе одобрили передачу замороженных российских активов Украине
Уоллес не ответил на вопрос об ограничениях в использовании ракет для Украины
Бастрыкин прокомментировал покушение на писателя Прилепина
В Госдуме назвали возможную дату запуска исламского банкинга в России
Опубликована карта боевых действий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.