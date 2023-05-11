Суд закрыл дело о блокировке доступа к изображению на Reddit

Ленинский районный суд Владимира закрыл дело о блокировке доступа к изображению на Reddit

Ленинский районный суд Владимира закрыл дело о блокировке доступа к изображению, опубликованному на платформе Reddit. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде отметили, что административное исковое заявление о признании запрещенным одного изображение на Reddit подала военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона. Заседание должно было пройти 11 мая, однако истец отказался от иска.

«Административный истец отказался от иска, производство по делу прекращено», — говорится в заявлении пресс-службы Ленинского районного суда Владимира.

О том, что Военная прокуратура во Владимире попросила суд заблокировать материалы портала Reddit, сообщалось в начале апреля. Утверждалось, что прокурор в административном исковом заявлении просит признать контент на Reddit запрещенным к распространению в России.

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума. Платформа была основана в 2005 году. Портал представлен многочисленными сообществами, в которых публикуется соответствующий их тематике контент. Его штаб-квартира располагается в Сан-Франциско, США.