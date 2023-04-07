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19:36, 7 апреля 2023Интернет и СМИ

В России попросили заблокировать Reddit

Военная прокуратура во Владимире попросила суд заблокировать портал Reddit

Фото: Brett Jordan / Unsplash

В Ленинский районный суд Владимира поступило требование от военной прокуратуры Западного военного округа Владимирского гарнизона заблокировать в России американский развлекательный портал Reddit. О том, что суд попросили ограничить доступ к ресурсу, сообщает ТАСС.

Уточняется, что прокурор в административном исковом заявлении просит признать контент на Reddit запрещенным к распространению в России. Ответчик, согласно карточке судебного дела — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в лице Управления Роскомнадзора по Владимирской области.

Рассмотрение иска назначено на 11 мая.

Reddit был основан в 2005 году. Портал представлен многочисленными сообществами, в которых публикуется соответствующий их тематике контент. Его штаб-квартира располагается в Сан-Франциско, США.

Ранее Роскомнадзор пригрозил блокировкой ресурсам, которые будут транслировать «Евровидение-2023», если на конкурсе будет замечена ЛГБТ-пропаганда. Регулятор напомнил, что российское законодательство запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и в интернете.

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Маргарита Щигарева
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