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12:53, 28 марта 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор пригрозил блокировкой транслирующим «Евровидение» ресурсам

Роскомнадзор пригрозил блокировкой транслирующим «Евровидение» ресурсам за ЛГБТ-пропаганду

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Роскомнадзор пригрозил блокировкой ресурсам, которые будут транслировать «Евровидение-2023», если на музыкальном конкурсе будет замечена ЛГБТ-пропаганда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Российское законодательство запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и в интернете. (...) За распространение подобных материалов закон предусматривает ограничение доступа к информационным ресурсам, а также административную ответственность по статье 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, смены пола")», — сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о том, может ли быть ограничен доступ к сайтам, транслирующим «Евровидение-2023», если на конкурсе будет пропаганда ЛГБТ.

«Евровидение-2023» состоится в Ливерпуле. Конкурс проходил в Великобритании восемь раз. Из них четыре раза мероприятие проводилось в Лондоне.

В 2022 году Россию отстранили от участия в «Евровидении». Такое решение было принято в связи с конфликтом на Украине. Организатор мероприятия Мартин Эстердаль признался, что решение об исключении России из списка конкурсантов далось руководству непросто. Вопрос о том, будут ли россияне участвовать в голосовании на «Евровидении-2023», пока остается открытым.

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Евгения Наумова
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