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18:19, 11 мая 2023Моя страна

В Оренбуржье состоялось открытие нового туристического маршрута

В Оренбуржье шестого мая открылся туристический маршрут «Семь вершин степного Урала»

Фото: Минприроды Оренбургской области

6 мая в Оренбургской области открылся новый туристический маршрут «Семь вершин степного Урала», или «Степной волк». Об этом сообщает RIA56.

Торжественное открытие тропы состоялось в селе Андреевка Саракташского района. Автором проекта стала студентка Оренбургского государственного педагогического университета Дарья Буц. Студентку поддержали преподаватели вуза и специалисты природоохранной и туристической деятельности, а затем ее проект получил грантовую поддержку во всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия».

После этого была проведена работа по популяризации маршрута. Предполагается, что туристическая тропа будет пользоваться популярностью у оренбуржцев и гостей региона.

Ранее сообщалось, что в столице Бурятии Улан-Удэ прошел фестиваль городских экскурсий «Хото». С 5 по 8 мая жители и гости региона могли посетить пешие, автобусные и трамвайные экскурсии.

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Алиса Удовик
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