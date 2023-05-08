В Бурятии прошел фестиваль городских экскурсий

В Улан-Удэ прошел фестиваль городских экскурсий «Хото»

Фестиваль городских экскурсий «Хото» прошел в столице Бурятии Улан-Удэ. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на мэрию города.

С 5 по 8 мая жители и гости региона могли посетить пешие, автобусные и трамвайные экскурсии. В частности, желающие могли отправиться на пешеходную экскурсию по улице Ленина, экскурсию в театр оперы и балета и трамвайную экскурсию «По Улан-Удэ на Львенке». Кроме того, была организована поездка в Иволгинский дацан.

Всего в этом году экскурсии в Улан-Удэ посетили порядка 500 человек из разных городов России. При этом в рамках фестиваля специальные экскурсии были организованы и в Иркутске: там гости смогли, в частности, отправиться на пешеходную экскурсию по самым значимым местам города.

Фестиваль «Хото» прошел в Бурятии уже в пятый раз. Обычно он длится от пяти до семи дней и включает в свою программу до 50 экскурсий.