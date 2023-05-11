СКР установил факты вербовки в ряды ВСУ наемников из 70 стран

СКР установил факты участия в военных действиях на стороне ВСУ наемников из 70 стран

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил об установлении фактов вербовки и участия в военных действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемников из 70 стран. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В основном речь идет о странах Европы и Америки, которые проводят наиболее активную антироссийскую политику, уточнил Бастрыкин.

Ранее глава СКР рассказал, что на территории Донбасса за девять лет погибли более пяти тысяч человек от действий вооруженных формирований Украины. Среди более чем пяти тысяч погибших жителей Донбасса 138 несовершеннолетних. Ранения получили свыше 9,5 тысячи мирных, 444 ребенка и подростка.

