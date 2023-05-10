Бастрыкин назвал число погибших жителей Донбасса от украинских военных за 9 лет

Бастрыкин: в Донбассе с 2014 года погибли более пяти тысяч человек от украинских военных

На территории Донбасса за 9 лет погибли более пяти тысяч человек от действий вооруженных формирований Украины. Об этом в среду, 10 мая, сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на пленарной сессии молодежного Петербургского международного юридического форума, пишет ТАСС.

По данным главы СКР, среди более чем пяти тысяч погибших жителей Донбасса 138 несовершеннолетних. Ранения получили свыше 9,5 тысячи мирных, 444 ребенка и подростка.

С 2014 года СКР ведет расследование преступлений украинских военных. За это время, отмечает Бастрыкин, были вскрыты факты массовых захоронений мирных жителей.

28 апреля сообщалось, что в новых российских регионах вынесли 11 приговоров по делам украинских военных, убивавших мирных жителей.