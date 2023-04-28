В новых российских регионах осуждены 11 военных ВСУ за убийство мирных жителей

СКР: в новых российских регионах уже вынесено 11 приговоров по делам украинских военных

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал, что в новых российских регионах вынесено уже 11 приговоров по уголовным делам против украинских военных, убивавших мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Кроме того, еще 29 аналогичных дел направлено в суды для рассмотрения.

Ранее стало известно, что СКР заочно предъявил обвинение в наемничестве 12 иностранным гражданам, которые воюют на стороне Украины, из пяти стран. Среди них восемь граждан США, остальные из Великобритании, Южной Кореи, Австралии и Франции. Они прибыли на Украину в июле 2022 года и там получали вознаграждение за участие в боевых действиях против российских военных.

