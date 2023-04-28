В России заочно обвинили воюющих на стороне Украины 12 наемников из пяти стран

СКР заочно обвинил 12 иностранных наемников из пяти стран, воюющих на стороне Украины

Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение в наемничестве 12 иностранным гражданам, которые воюют на стороне Украины, из пяти стран. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди них восемь граждан США, остальные из Великобритании, Южной Кореи, Австралии и Франции. Они прибыли на Украину в июле 2022 года и там получали вознаграждение за участие в боевых действиях против российских военных.

26 апреля сообщалось, что СКР намерен расследовать преступления французских наемников, совершенные в отношении российских военнопленных на Украине. Следователи изучат обнародованные фотографии казни троих российских военных, проведенной иностранными боевиками запрещенной в России бригады «Азов» и 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). На снимках один из французских наемников в упор расстреливает пленных.

В ходе расследования будут установлены обстоятельства произошедшего и личности причастных к преступлению лиц.

По имеющимся в СКР данным, французы участвовали в боевых действиях на стороне Украины в составе «Азова» и ВСУ.