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10:35, 28 апреля 2023Силовые структуры

В России заочно обвинили воюющих на стороне Украины 12 наемников из пяти стран

СКР заочно обвинил 12 иностранных наемников из пяти стран, воюющих на стороне Украины

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение в наемничестве 12 иностранным гражданам, которые воюют на стороне Украины, из пяти стран. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди них восемь граждан США, остальные из Великобритании, Южной Кореи, Австралии и Франции. Они прибыли на Украину в июле 2022 года и там получали вознаграждение за участие в боевых действиях против российских военных.

26 апреля сообщалось, что СКР намерен расследовать преступления французских наемников, совершенные в отношении российских военнопленных на Украине. Следователи изучат обнародованные фотографии казни троих российских военных, проведенной иностранными боевиками запрещенной в России бригады «Азов» и 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). На снимках один из французских наемников в упор расстреливает пленных.

В ходе расследования будут установлены обстоятельства произошедшего и личности причастных к преступлению лиц.

По имеющимся в СКР данным, французы участвовали в боевых действиях на стороне Украины в составе «Азова» и ВСУ.

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Любовь Ширижик
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