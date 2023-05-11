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19:31, 11 мая 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении двух украинских снайперов в Артемовске

«РВ»: в Артемовске ликвидированы снайперы ВСУ Руслан Демченко и Николай Зайченко

Фото: Макс Левин / Reuters

Российские военные уничтожили двух украинских снайперов в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Один из них, Руслан Демченко, был ликвидирован, проиграв снайперскую дуэль российскому военному. Про второго, Николая Зайченко, известно, что он уроженец Львова.

Ранее иностранный наемник, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины, заявил французской газете Le Monde, что жители Артемовска не рады украинским солдатам и ждут прихода Российской армии. По его словам, в окрестностях города у украинских военных и наемников складывается впечатление, что они на этой территории — оккупанты.

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Алевтина Запольская
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