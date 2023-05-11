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14:15, 11 мая 2023Бывший СССР

Наемник ВСУ рассказал о ждущих русских солдат жителях Артемовска

Le Monde: наемник ВСУ заявил, что жители Артемовска ждут русских и не рады украинцам

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Жители Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) не рады украинским солдатам и ждут прихода российской армии. Об этом заявил французской газете Le Monde иностранный наемник, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Оставшиеся мирные жители, некоторые с детьми, ждут русских. Мы все это знаем. Мы не доверяем им, и это взаимно. Эти гражданские представляют угрозу. В этом городе повсюду оружие. Надо было бы их посадить в автобус и отправить в Белгород», — сказал он.

По его словам, в окрестностях Артемовска у солдат ВСУ и наемников складывается впечатление, что они — оккупанты на этой территории. На всей территории Украины, как рассказал наемник, им помогают, а в Донбассе они не пользуются такими условиями. «Это не Украина», — резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимо отложить контрнаступление, так как войскам нужно больше времени для подготовки, — они ожидают доставки западной военной помощи. По его словам, украинские бригады, обученные в странах НАТО, уже готовы к наступлению, но армии все еще нужна бронетехника, которая поступает партиями.

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Василий Мека
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