Пассажир московского метро спрыгнул на рельсы ради селфи и попал на видео

В Москве пассажир метро спрыгнул на рельсы ради селфи и попал на видео

Пассажир московского метро спрыгнул на рельсы перед прибывающим на станцию поездом и попал на видео. Свой поступок нетрезвый мужчина объяснил тем, что ему захотелось сделать селфи. Запись с камеры наблюдения, установленной на платформе станции «Павелецкая», опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как мужчина приближается к краю платформы и садится, свесив ноги. Затем он спрыгивает на железнодорожные пути.

Другие пассажиры протягивают мужчине руку, однако он никак не реагирует на это, продолжая ходить вдоль путей. В это время на заднем плане можно заметить огни прибывающего поезда.

Вышедшего на рельсы мужчину арестовали, также ему был выписан штраф.

2 мая еще один пассажир московского метро спрыгнул на рельсы и также попал на видео. По словам россиянина, ему захотелось курить. Из-за этого он спрыгнул на рельсы и попытался незаконно пройти в тоннель.