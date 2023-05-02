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10:38, 2 мая 2023Россия

Пассажир спрыгнул на рельсы в московском метро ради курения и попал на видео

Пассажир спрыгнул на рельсы в московском метро ради курения и попытался пройти в тоннель

Пассажир спрыгнул на рельсы на станции «ВДНХ» в московском метро ради курения и попытался незаконно пройти в тоннель. Действия мужчины попали на видео, соответствующие кадры были опубликованы на сайте «МВД Медиа».

На появившемся видеоролике видно, как россиянин пропускает состав, а затем оказывается на рельсах. За ним сразу же выдвигаются сотрудники транспортной полиции.

После срабатывания сигнального устройства нарушителя задержали. Им оказался 31-летний уроженец Пермского края. В отделе мужчина рассказал, что спрыгнуть на рельсы его заставило желание выкурить сигарету.

Полицейские привлекли пассажира к ответственности за нарушение требований в области транспортной безопасности, составив протокол по части 3 статьи 11.15 КоАП РФ. Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.

27 апреля сообщалось, что в Московском метрополитене проводили проверки после сообщения о «минировании». Угроза взрывов не подтвердилась.

В январе неизвестный заявил в экстренные службы о «минировании» всех столичных торговых центров. В ходе выборочных проверок взрывные устройства не были найдены.

Анна Щербакова
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