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12:30, 27 апреля 2023Россия

В Москве «заминировали» все станции метро

РИА Новости: неизвестный сообщил о минировании всех станций метро Москвы

Фото: Ana Gavras / Unsplash

Неизвестный сообщил в экстренные службы о минировании всех станций метро Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, анонимные сообщения об угрозе взрывов поступили утром по электронной почте. Сейчас дежурные по станциям проводят проверки.

Собеседник агентства добавил, что письма, предположительно, были отправлены с территории Украины.

Сообщения о якобы минировании различных объектов в крупных российских городах массово поступают в экстренные службы с 2019 года. В январе неизвестный сообщил, что в экстренные службы о минировании всех торговых центров столицы. Выборочное проверки не подтвердили наличия взрывных устройств ни в одном из магазинов.

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Константин Лысяков
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