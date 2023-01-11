В Госдуме назвали цель ложных сообщений о минировании школ и ТЦ

Депутат Матвейчев назвал целью лжеминирований российских школ и ТЦ экономические убытки

Осуществляя лжеминирование российских торговых центров (ТЦ), школ и других административных зданий, заявитель преследует ряд целей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

Ранее неизвестный сообщил в экстренные службы Москвы о минировании всех ТЦ города. Вместо эвакуации организованы выборочные проверки. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», одновременно с этим в Московской области эвакуируют школы и административные здания.

Эти "минирования" происходят с украинской стороны уже в течение нескольких лет, с 2014 года во всех регионах России. Они занимаются, как они считают, сеянием хаоса, чтобы нам тут жизнь медом не казалась, и экономические убытки нам наносятся, потому что каждое такое минирование — эвакуация, вызов спасателей — это деньги Олег Матвейчев депутат Госдумы

В России, по словам парламентария, за лжеминирование предусмотрены крупные штрафы, исправительные работы и реальные сроки. «У нас все школьники и родители осведомлены об этом, начиная с первого класса, поэтому у нас этой ерундой никто не занимается, это все украинские проделки», — считает депутат.

В декабре в Новочебоксарске Чувашской Республики детей массово эвакуировали из школ. По словам главы администрации Дмитрия Пулатова, сообщения о минировании поступили в одиннадцать учебных заведений.

Ранее власти Крыма задумались о переводе учеников некоторых школ на удаленное обучение из-за регулярных звонков о минировании.

