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10:30, 2 декабря 2022Россия

В российском регионе детей массово эвакуировали из школ

В Новочебоксарске Чувашской Республики детей эвакуировали из одиннадцати школ

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Новочебоксарске Чувашской Республики детей массово эвакуировали из школ, заявил глава администрации российского города Дмитрий Пулатов в Telegram.

По его словам, сообщения о минировании поступили в одиннадцать учебных учреждений. «Эвакуированы ученики и сотрудники учреждений. На местах работают оперативные службы», — написал он.

В январе в ряде городов России несколько дней подряд массово эвакуировали школы из-за ложных заявлений о минировании. Первые подобные сообщения начали появляться в Екатеринбурге. Вскоре волна сообщений о ложных минированиях прошла минимум еще по пяти городам: Саратову, Красноярску, Архангельску, Самаре и Нижнему Новгороду.

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Евгения Куликова
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