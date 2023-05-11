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20:38, 11 мая 2023Из жизни

Тело исчезнувшего после поездки на такси мужчины нашли в заброшенном доме

Останки пропавшего после поездки на такси американца обнаружили в заброшенном доме

Фото: Photo Spirit / Shutterstock / Fotodom

Тело исчезнувшего американца, которого в последний раз видели садившимся в такси, обнаружили в заброшенном доме всего в 600 метрах от места назначения поездки. Об этом сообщает Daily Star.

39-летний Бо Манн бесследно пропал 2 ноября 2021 года. Создателя известного приложения для реабилитации после наркотической и алкогольной аддикции Sober Grid в последний раз видели в Лос-Анджелесе возле продуктового магазина, когда он садился в такси. Согласно отчетам полиции, сидя в машине, он попытался связаться со службой спасения, перед тем как водитель, согласно информации приложения, высадил его в Санта-Монике.

8 мая 2023 года, через полтора года после исчезновения Манна, следователи наконец стали на шаг ближе к разгадке того, что же случилось с Бо Манном. Его останки нашли на территории заброшенной постройки в Санта-Монике. Члены семьи утверждают, что место находится всего в 600 метрах от той точки, где его высадил таксист.

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В настоящее время криминалисты устанавливают причину смерти Манна. Его личность была подтверждена по стоматологическим снимкам.

Что именно произошло, как и почему погиб Бо Манн, пока остается неизвестным. Вопросы без ответов мучают и членов его семьи, и его жениха Джейсона Абате, который в последний раз видел Манна в ночь перед исчезновением.

Ранее сообщалось о мужчине, которого нашли в сгоревшей машине спустя 30 лет после исчезновения. В автомобиле также обнаружили пистолет, парик и женскую одежду.

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Антонина Черташ
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