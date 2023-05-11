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18:26, 11 мая 2023Силовые структуры

Найденный у ТЭЦ-21 предмет оказался снарядом времен Великой Отечественной войны

Найденный у ТЭЦ-21 в Москве предмет оказался снарядом времен Великой Отечественной войны

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Найденный возле ТЭЦ-21 в Дмитровском районе Москвы неизвестный предмет оказался снарядом времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Его обнаружили во время уборки территории. Сейчас место оцепили полицейские и саперы. Они исследуют опасную находку.

Ранее сообщалось, что в московском районе Южное Бутово нашли предмет, похожий на гранату.

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Елизавета Новикова
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