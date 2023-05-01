Похожий на гранату предмет нашли в Москве

Shot: в московском районе Южное Бутово нашли похожий на гранату предмет

В московском районе Южное Бутово нашли предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, подозрительный предмет обнаружили на площадке для выгула собак недалеко от храма Святителя Стефана Пермского. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее на улице в Ростове-на-Дону нашли предмет, похожий на гранату Ф-1 без чеки. По данным канала Don Mash, находку обнаружили на улице Богданова, в связи с чем было решено оцепить дорогу в местный жилой комплекс.

До этого похожий на гранату РГД-5 предмет нашли на берегу Финского залива в курортном петербургском поселке Репино. Очевидцы заметили опасную находку на пляже Чудный и сразу обратились в правоохранительные органы.