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17:05, 29 апреля 2023Силовые структуры

На улице российского города нашли похожий на гранату предмет

Don Mash: на улице Ростова-на-Дону нашли похожий на гранату Ф-1 предмет

Фото: Telegram-канал Don Mash

На улице в Ростове-на-Дону нашли предмет, похожий на гранату Ф-1 без чеки. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, находка обнаружена на улице Богданова, в связи с чем было решено оцепить дорогу в местный жилой комплекс. Сообщается, что на место происшествия в российском городе уже едут сапер и кинолог для выяснения обстоятельств.

Ранее похожий на гранату РГД-5 предмет обнаружили на берегу Финского залива в курортном петербургском поселке Репино. Очевидцы заметили опасную находку на пляже Чудный и сразу обратились в правоохранительные органы. Пока территорию огородили и не подпускают к предмету прохожих.

До этого на северо-востоке Москвы недалеко от гипермаркета в мусорном контейнере нашли более 20 предметов, похожих на гранаты.

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Варвара Кошечкина
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