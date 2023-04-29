На улице российского города нашли похожий на гранату предмет

Don Mash: на улице Ростова-на-Дону нашли похожий на гранату Ф-1 предмет

На улице в Ростове-на-Дону нашли предмет, похожий на гранату Ф-1 без чеки. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, находка обнаружена на улице Богданова, в связи с чем было решено оцепить дорогу в местный жилой комплекс. Сообщается, что на место происшествия в российском городе уже едут сапер и кинолог для выяснения обстоятельств.

Ранее похожий на гранату РГД-5 предмет обнаружили на берегу Финского залива в курортном петербургском поселке Репино. Очевидцы заметили опасную находку на пляже Чудный и сразу обратились в правоохранительные органы. Пока территорию огородили и не подпускают к предмету прохожих.

До этого на северо-востоке Москвы недалеко от гипермаркета в мусорном контейнере нашли более 20 предметов, похожих на гранаты.

