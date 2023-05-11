Названы самые активные покупатели жилья в Таиланде

Самыми активными покупателями жилья в Таиланде стали москвичи, петербуржцы и новосибирцы

По итогам марта-апреля 2023 года среди крупных городов России лидером по спросу на недвижимость в Таиланде стала Москва. Самых активных клиентов из России, приобретающих жилье в популярной пляжной стране, «Ленте.ру» назвали эксперты компании CMP Group (ГЖА.рф).

По данным специалистов, за указанный период на москвичей пришлось 45,16 процента от общего количества обращений со стороны жителей крупных городов России. Вторыми по спросу на недвижимость в Таиланде с марта по апрель 2023-го стали петербуржцы с долей в 15,7 процента. Замкнули тройку новосибирцы, количество запросов от которых составило 7,7 процента от общего числа. Кроме того, в пятерку вошли красноярцы и екатеринбуржцы с показателями в 6,51 процента и 4,67 процента соответственно.

«От жителей Москвы поступает гораздо больше вопросов при выборе недвижимости в Таиланде. Кроме того, клиенты из этого мегаполиса стараются приехать на сделку и быстрее представителей других регионов принимают решение. Регионалы, наоборот, чаще готовы проводить сделки дистанционно. При этом скажу, что жители Сибири тоже хорошо разбираются в Таиланде, и в риелторской среде есть шутка, что Новосибирск — это столица Таиланда. Например, Пхукет больше любят жители Москвы», — рассказал генеральный директор CMP Group (ГЖА.рф) Алексей Котлов.

В мае эксперты портала Thailand-Real.Estate пришли к выводу, что граждане России стали чаще интересоваться покупкой жилья в Таиланде. По их данным, по итогам первого квартала 2023 года спрос у россиян на недвижимость в Таиланде оказался на 34,83 процента выше, чем в аналогичный период 2022 года.