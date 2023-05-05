Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной пляжной стране

Thailand-Real.Estate: российский спрос на жилье в Таиланде вырос на 34,83 процента

По итогам первого квартала 2023 года спрос со стороны россиян на недвижимость в Таиланде оказался на 34,83 процента выше, чем в аналогичный период 2022 года. О том, что граждане России стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной пляжной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Thailand-Real.Estate.

Кроме того, количество обращений в марте 2023 года на 1,33 процента превысило результат за третий месяц 2022-го и на 113,3 процента — параметр за тот же период 2021-го. Несмотря на наблюдаемый рост, специалисты отметили, что российский спрос на недвижимость в Таиланде снижается на протяжении двух месяцев подряд. Так, по итогам марта нынешнего года число запросов снизилось на 8,51 процента по сравнению с февралем того же года. Кроме того, снижение наблюдалось и относительно первого квартала прошлого года — на 6,49 процента.

В мае генеральный директор компании CMP Group (ГЖА.рф) Алексей Котлов рассказал, что наиболее выгодным для аренды жилья в Таиланде месяцем является май. По его словам, в марте-апреле высокий сезон завершается, и люди освобождают квартиры, однако цены падают только к маю.