Назван месяц для наиболее выгодной аренды жилья в Таиланде

Май назвали самым выгодным для аренды жилья в Таиланде месяцем

Наиболее выгодным для аренды жилья в Таиланде месяцем оказался май. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты компании CMP Group (ГЖА.рф).

По словам генерального директора Алексея Котлова, рынок аренды зарубежной страны отличается сезонностью спроса, и в низкий сезон есть больше времени для выбора и возможностей для успешного торга. Он назвал май оптимальным периодом для поиска недвижимости для съема, так как в марте-апреле высокий сезон завершается, и люди освобождают квартиры. При этом в апреле, отметил специалист, ставки, несмотря на снижение спроса, по инерции остаются высокими, а к маю цены уже падают.

Котлов напомнил, что при аренде недвижимости в Таиланде требуется вносить депозит и порекомендовал сделать это через агентство недвижимости или напрямую через управляющую компанию. «Саму сделку необходимо проводить через агентство, так как достаточно распространены случаи, когда наниматель переводит деньги какому-то частнику, прилетает, едет заселяться, а там его никто не ждет. Поэтому нужно подписывать договор на депозит, в котором будет отражена дата заезда, выезда, срок договора и фиксация ставки. Кроме этого, важно при заселении снять на видео состояние квартиры, виллы и зафиксировать все проблемные моменты в объекте», — посоветовал эксперт.

В апреле специалисты CMP Group (ГЖА.рф) пришли к выводу, что москвичи стали чаще покупать жилье в Таиланде. Согласно их данным, по итогам первого квартала 2023 года спрос на покупку недвижимости там со стороны жителей столицы вырос на 7,46 процента относительно аналогичного периода в 2022 году.