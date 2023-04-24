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14:25, 24 апреля 2023Среда обитания

Москвичи стали чаще покупать жилье в популярной пляжной стране

CMP Group: спрос на покупку жилья в Таиланде со стороны москвичей вырос на 7,46%

Фото: Yavor Punchev / Unsplash

По итогам первого квартала 2023 года спрос на покупку недвижимости в Таиланде со стороны москвичей вырос на 7,46 процента относительно аналогичного периода в 2022 году. О том, что жители столицы стали чаще покупать жилье в популярной пляжной стране, говорится в исследовании компании CMP Group (ГЖА.рф), которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом в марте московский спрос на покупку недвижимости в Таиланде оказался на 10,4 процента ниже, чем в феврале. Падение покупательского интереса наблюдается второй месяц подряд. Так, в феврале показатель снизился на 12,91 процента относительно января.

Результат марта текущего года также оказался ниже, чем итог первого месяца весны 2022 и 2021 годов. Спрос снизился на 25,04 и 2,06 процента соответственно.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года спрос россиян на жилье в Таиланде вырос на 28,4 процента год к году. В то же время в марте число соответствующих запросов оказалось на 10,26 процента ниже, чем в феврале. Эксперты фиксируют отрицательную динамику второй месяц подряд.

Александра Качан
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