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20:50, 17 апреля 2023Среда обитания

Россияне заинтересовались жильем в одной пляжной стране

ГЖА.рф: российский спрос на жилье в Таиланде вырос на 28,4 процента

Фото: Kollawat Somsri / Shutterstock / Fotodom

В первом квартале 2023 года россияне стали активнее интересоваться покупкой жилья в одной пляжной стране — спрос на недвижимость в Таиланде с их стороны вырос на 28,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом говорится в исследовании CMP Group | ГЖА.рф, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом в месячном выражении российский спрос на жилье в Таиланде снизился — результат марта оказался на 10,26 процента ниже февральского. Отрицательная динамика наблюдается второй месяц подряд. В то же время число запросов в марте 2023-го превысило показатель марта 2022-го на 22,92 процента.

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Согласно прогнозам, интерес жителей России к недвижимости в этой стране будет расти. «Мы прогнозируем рост числа российских запросов на недвижимость в этой стране по ряду причин, включая просто хорошие, дружественные отношения на государственном уровне. Таиланд интересен для россиян с точки зрения климата, цен на недвижимость, отношения к людям», — рассказал генеральный директор компании Алексей Котлов.

Эксперт добавил, что в россияне часто покупают жилье в Таиланде с помощью ипотеки или длительных рассрочек. По данным компании, половина российских покупателей приобретают недвижимость с целью инвестиций и столько же — для собственного проживания. Кроме того, покупатели из России активно интересуются участками и коммерческими объектами.

Ранее сообщалось, что в период с января по февраль спрос москвичей на жилье в Таиланде увеличился на 31,18 процента год к году.

Александра Качан
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