Китаист Маслов предрек решительный протест КНР из-за визита Лиз Трасс на Тайвань

Китай заявит решительный протест в связи с намерениями бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс посетить Тайвань, но это ни на что не повлияет. Реакцию КНР в беседе с «Лентой.ру» спрогнозировал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Ранее в МИД Тайваня сообщили, что на острове с нетерпением ждут приезда бывшего премьера Британии Лиз Трасс. О ее намерении посетить Тайвань стало известно 9 мая, поездка должна состояться на следующей неделе.

Очень велика вероятность, что визит бывшего премьера Британии на остров все же состоится, полагает китаист. По его словам, во время поездки политик будет говорить о необходимости расширения взаимодействия с Тайванем, о готовности военной поддержки, а также о вовлечении тайваньских финансов в мировые потоки вне КНР.

Значение визита

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что после визита на Тайвань бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вызвавшего бурную реакцию, на острове в нарушение нормативов побывали многие европейские и американские политические деятели.

Визит Лиз Трасс лишь усиливает стратегическую двусмысленность. С одной стороны, Тайвань всеми признается пока как часть КНР, то есть все придерживаются известного понятия «одного Китая». С другой стороны, с Тайванем общаются как с отдельным субъектом международной деятельности Алексей Маслов китаист

Китаист не исключил, что эта деятельность направлена на то, чтобы постепенно сформировать мнение о том, что Тайвань должен быть отдельным государством, чтобы на Тайване прошло соответствующее голосование. «Если Тайвань будет голосовать за свою независимость, будет раскол голосов в ООН, и на этом фоне Китай может сделать, как представляется американцам, какие-то резкие шаги, например, атаковать Тайвань, потому что очевидно, что единственной реальной красной линией для Китая будет объявление Тайванем своей полной независимости при поддержке других государств», — добавил он.

Визит Лиз Трасс — это, прежде всего, часть этой большой кампании, считает собеседник «Ленты.ру». По его мнению, она будет вестись либо до той поры, пока не произойдет прямое столкновение Китая с Тайванем, либо пока КНР не разрешит ситуацию переговорным путем. «Китай, как известно, надеется на выборы руководителя Тайваня 2024 года, надеется, что придет представитель партии Гоминьдан, который по-прежнему не любит Китай, но который не будет столь агрессивен по отношению к Китаю», — пояснил Маслов.

Сценарий признания независимости Тайваня

Сценарий признания независимости Тайваня собеседник «Ленты.ру» пока что счел нереалистичным. «Пока я думаю, что он нереален не для кого, поскольку американцы смотрят, прежде всего, на общественное мнение, как оно реагирует на все, и как всегда американцы очень долго подходят к проблеме, прежде чем громко об этом объявить. Конечно, это будет не в этом году и, возможно, не в следующем», — предположил китаист.

Повлиять на исход могут миротворческие усилия Китая по Украине, считает он. «Если они окажутся более-менее успешными, хотя бы немного успешными, то, скорее всего, такого не будет объявлено, потому что украинский вопрос сейчас тесно увязан с тайваньским в этом плане», — подытожил Маслов.

Известно, что во время своего визита Лиз Трасс встретится с высокопоставленными членами местного правительства и выступит с речью о необходимости ужесточить позицию в отношении Китая.

Политик объявила о своей отставке 20 октября 2022 года. Трасс признала, что не справляется с обязанностями. Срок ее полномочий составил 45 дней и стал рекордно коротким в истории страны.