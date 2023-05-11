Тайвань заявил об ожидании скорого приезда Трасс

МИД Тайваня: на острове с нетерпением ждут приезда бывшего премьера Британии Лиз Трасс

Тайвань с нетерпением ожидает приезда бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел острова в Twitter.

«С нетерпением ждем возможности вскоре принять вас у себя», — говорится в публикации. Помимо этого, тайваньское внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что глубоко ценит поддержку острова и его демократии со стороны британского экс-премьера.

О намерении Трасс посетить Тайвань стало известно 9 мая, поездка состоится на следующей неделе. Во время своего визита политик встретится с высокопоставленными членами местного правительства и выступит с речью о необходимости ужесточить позицию в отношении Китая.