Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:50, 11 мая 2023Мир

Тайвань заявил об ожидании скорого приезда Трасс

МИД Тайваня: на острове с нетерпением ждут приезда бывшего премьера Британии Лиз Трасс
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Тайвань с нетерпением ожидает приезда бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел острова в Twitter.

«С нетерпением ждем возможности вскоре принять вас у себя», — говорится в публикации. Помимо этого, тайваньское внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что глубоко ценит поддержку острова и его демократии со стороны британского экс-премьера.

О намерении Трасс посетить Тайвань стало известно 9 мая, поездка состоится на следующей неделе. Во время своего визита политик встретится с высокопоставленными членами местного правительства и выступит с речью о необходимости ужесточить позицию в отношении Китая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан в запасе. Что это такое и к кому относится
Италия задумала выйти из китайской инициативы «Один пояс — один путь»
Россиянка пропала на Филиппинах
Володин счел обвинение Трампа в изнасиловании работой политтехнологов Байдена
Депутат призвал ужесточить наказание за незарегистрированные беспилотники
В сети восхитились внешностью 51-летней женщины в откровенном наряде
В ФРГ призвали Шольца поставить перед Зеленским вопрос о работе «Миротворца»
Парень случайно прочитал дневник возлюбленной и узнал неожиданную правду о ней
В Москве водители электросамокатов сбили двух детей
Сербия отказалась от планов выдавать паспорта россиянам после предупреждения ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.