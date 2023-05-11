В России захотели изменить некоторые учебники с учетом подходов СССР

Кравцов: учебники по математике, географии и физике изменят с учетом подходов СССР

В России захотели изменить школьные учебники по математике, физике и географии с учетом подходов к этим предметам, которые были в СССР. Об этом, выступая на сессии «Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз», сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, чьи слова приводит ТАСС.

«Учебники по математике, физике и географии также претерпевают качественные изменения, содержание (...) будет отражать подходы к этим предметам еще в СССР», — пояснил он.

Также министр добавил, что в следующем году будет разработан новый учебник по обществознанию. По мнению Кравцова, действующий учебник был либеральным, а в грядущем учебном пособии будут делаться акценты «на настоящие и непреходящие ценности общества».

Ранее Кравцов заявил, что учебник истории с разделом про специальную военную операцию на Украине уже разработан для 11-х классов. По словам министра, учебник базового уровня по истории получился интересным.