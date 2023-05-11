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09:22, 11 мая 2023Интернет и СМИ

Врач предупредил об опасности популярного способа избавления от боли в суставах

Врач-травматолог Коваленко предупредил, что гормональные уколы разрушают суставы

Фото: StockPhotoMg / Shutterstock / Fotodom

Врач-травматолог-ортопед Данила Коваленко предупредил об опасности популярного способа избавления от боли в суставах. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалист предостерег россиян от уколов с гормонами. Выпуск передачи доступен на Rutube.

По словам Коваленко, гормональные уколы помогают быстро избавиться от боли в суставах, однако в перспективе вызывают прогрессию артроза, то есть разрушение суставов. Он подчеркнул, что врачи назначают пациентам такие уколы в редких случаях.

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Ведущая передачи, врач-терапевт Елена Малышева уточнила, что обычно уколы с гормонами делают взрослым людям, которым предстоит операция по замене сустава. «Потому что там уже терять нечего, надо идти на операцию и как-то дожить эти дни или, может быть, [один] месяц или два до операции без боли», — объяснила она.

Коваленко посоветовал тем, кто испытывает боль в области суставов, сделать МРТ. По его словам, при начальной стадии артроза пациенту могут назначить уколы с гиалуроновой кислотой, чтобы защитить суставы. В более серьезных случаях им могут делать уколы с плазмой крови или уколы со стволовыми клетками, полученными из собственной жировой ткани пациента. Оба эти укола восстанавливают поврежденные хрящи суставов и делают их плотными, добавил травматолог.

Ранее Елена Малышева и ее коллега по передаче «Жить здорово!» Герман Гандельман дали советы для избежания тошноты в машине. В частности, врачи рекомендовали слушать в дороге аудиокниги или музыку.

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Олег Давыдов
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