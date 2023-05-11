В ЕС призвали проверить ряд стран по подозрению в обходе санкций против России

В ЕС призвали проверить Центральную Азию из-за подозрений в обходе санкций против России

Страны Центральной Азии, вероятно, могут принимать участие в перепродаже Москве продукции европейского производства и, соответственно, в обходе санкций против России. Соответствующий текст депутата Европарламента от Литвы Людаса Мажилиса с призывом изучить ситуацию с внешней торговлей указанных государств поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Парламентарий выразил мнение, что в связи с увеличением экспорта продукции двойного назначения в Центральную Азию произведенные в ЕС комплектующие можно найти в российской военной технике, которая, по мнению Мажилиса, используется в конфликте с Украиной.

«По разным данным, в прошлом году товарооборот между странами Центральной Азии и Россией вырос в среднем на 60-80%. Например, по данным за январь-октябрь 2022 года, казахстанские компании экспортировали в Россию электроники и мобильных телефонов на более чем 500 миллионов евро больше, или в 18 раз больше, чем за аналогичный период в 2021 году», — указывается в письме члена Европарламента.

Можно предположить, что санкции, введенные ЕС против Российской Федерации, обходят путем перенаправления торговых потоков через третьи страны, в том числе государства Центральной Азии Людас Мажилис депутат Европарламента от Литвы

На основании вышесказанного Мажилис спрашивает у Еврокомиссии, известно ли ей о существовании торговых потоков, которые могут свидетельствовать, что страны Центральной Азии преднамеренно перепродают России товары европейского производства в обход санкций. Более того, депутат поднял вопрос о возможности контрмер со стороны ЕС в случае, если факт такого реэкспорта будет подтвержден.

Планирует ли Комиссия разработать методологию и провести исследование для оценки того, в какой степени увеличение объемов торговли связано с действиями Центральной Азии, подразумевающими реэкспорт продукции ЕС в Россию? Какие контрмеры предпримет Комиссия, если подтвердится посредничество стран Центральной Азии в перепродаже товаров, подпадающих под санкции ЕС, в Россию? Людас Мажилис депутат Европарламента от Литвы

Ранее стало известно, что на Западе обсудят введение новых санкций против России, чтобы пресечь их обход. Уточнялось, что пакет ограничительных мер, призванный закрыть лазейки в существующих санкциях, обсуждается между США, ЕС и другими ключевыми союзниками Украины. Стороны, в частности, планируют, в частности, стороны планируют ввести запрет на транзит ряда товаров через Россию и преследовать суда, которые отключают навигационные системы.