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08:12, 3 мая 2023Мир

Западные страны обсудят введение новых санкций против России

Bloomberg: США и страны ЕС обсудят введение антироссийских санкций, чтобы пресечь их обход

Западные страны обсудят введение новых санкций против России, чтобы пресечь их обход. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Уточняется, что США, Европейский союз и другие ключевые союзники Украины разрабатывают пакет ограничительных мер, чтобы закрыть лазейки в существующих санкциях. В материале сказано, что саммит «Большой семерки» (G7) станет площадкой для соответствующего обсуждения.

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Виктория Кондратьева
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