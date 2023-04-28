Европа решила ужесточить контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров

FT: ЕС обсуждает ограничения для стран, реэкспортирующих санкционную продукцию в Россию

В Евросоюзе (ЕС) обсуждают возможные ограничения для стран, которые реэкспортируют подсанкционную продукцию в Россию, со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

Еврокомиссия (ЕК) исследует юридические механизмы для ограничения поставок ряда товаров в страны, которые занимаются реэкспортом в Россию и помогают ей обходить санкции. Перед этим Брюссель несколько месяцев пытался убедить Турцию, ОАЭ, а также государства Центральной Азии ужесточить меры по контролю за соблюдением антироссийских санкций.

ЕК намерена разработать правовую базу, которая позволит идентифицировать «вызывающие обеспокоенность» товары и импортирующие их страны и затем вносить их в систему мониторинга экспортного контроля. Перед внесением в базу ЕК будет делать предупреждения. Источники FT предполагают, что данные меры могут быть включены в 11-й пакет санкций против России.

Некоторые члены ЕС обеспокоены возможными последствиями ограничений для отношений с третьими странами. Кроме того, часть дипломатов задается вопросом, как соотнести эти меры с принципами мировой торговли и какие юридические процедуры потребуются для их введения.

Руководство США и представители ЕС не в первый раз говорят о необходимости ужесточения контроля за соблюдением санкций. Для этого Минюст США в марте 2023-го решил расширить штат сотрудников, которые расследуют попытки обхода ограничений.

Ранее США и страны G7 предложили полностью запретить любой экспорт в Россию. Вместо списка запрещенных товаров предлагают создать перечень разрешенных для торговли позиций. Однако не все участники объединения готовы поддержать такую меру воздействия, так как объем торговли западных компаний с Россией по-прежнему велик.