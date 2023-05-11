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12:41, 11 мая 2023Ценности

Россиянкам назвали способ сохранить подтянутое тело после 40 лет

Бизнес-коуч Елена Махота посоветовала россиянкам после 40 лет исключить сахар из рациона

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Основательница сети бьюти-центров LEGEND NY, женский бизнес-коуч Елена Махота назвала россиянкам способ сохранить подтянутое тело после 40 лет. Соответствующий комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 11 мая.

Так, специалистка посоветовала исключить из своего рациона алкогольные напитки, пищу с повышенным содержанием сахара и хлебобулочные изделия. Однако раз в месяц, например, в первую календарную субботу или воскресенье, можно позволить себе съесть что-то из запрещенных продуктов. «Когда вы питаетесь по системе САМ (сладкое, алкоголь и мучное), у вас формируется привычка не есть продукты, которые дают лишние калории и не позволяют похудеть», — объяснила она.

По словам собеседницы издания, к системе необходимо подготовиться. Так, Махота предложила выделить для себя 30 дней для внедрения данной привычки и на каждый день поставить задачи, которые нужно будет выполнить, например, не есть мучное, не пить алкоголь, пройти пять километров или посетить спортзал. «Это более комфортный формат для внедрения новой привычки. В нем нет жестких рамок и ощущения обязательств», — заключила она.

Ранее Елена Махота раскрыла россиянкам визуально старящие детали внешнего вида. В первую очередь эксперт обратила внимание на тонкие брови, которые были актуальны 20 лет назад. По мнению Махоты, данная деталь совершенно не соответствует современным трендам и прибавляет возраст.

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Мария Винар
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