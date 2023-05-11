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16:36, 11 мая 2023Мир

Вучич рассказал о позиции Сербии по антироссийским санкциям

Вучич: Сербия не вводила антироссийские санкции, но и не помогает Москве их обходить

Фото: Darko Vojinovic / AP

Сербия не вводила инициированные западными странами антироссийские санкции, но и не помогает Москве и другим странам их обходить. Такую позицию Белграда обозначил сербский президент Александр Вучич, его заявление опубликовано на сайте администрации главы Сербии.

«Хотя Сербия не ввела санкции против РФ, как надежный партнер она не оставляет пространства, чтобы быть использованной для незаконных действий, которые обеспечили бы третьим странам уклонение от режима ограничительных мер ЕС», — процитировали Вучича сотрудники пресс-службы администрации президента во время встречи со спецпредставителем ЕС по вопросу санкций Дэвидом О'Салливаном.

Ранее депутаты Европейского парламента поставили ультиматум Сербии и заявили, что членство республики в ЕС будет обсуждаться лишь при условии введения санкций против России. Также отмечается, что европейские политики ожидают от Белграда соблюдения внешнеполитического курса союза, особенно в контексте конфликта на Украине.

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Виктория Кондратьева
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