Модель обругали в сети из-за откровенного платья на собственной свадьбе

Австралийская модель Элли Гонсалвес надела на свадьбу полупрозрачное мини-платье

Австралийская модель Элли Гонсалвес появилась на собственной свадьбе в откровенном наряде и была обругана в сети. Соответствующее видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте.

33-летняя манекенщица рассказала, что надевала на торжество несколько платьев. Одно из них было с рукавами и объемным шлейфом, второе — длины макси и обнажало плечи. В качестве третьего образа она выбрала полупрозрачное корсетное мини-платье с кружевными вставками.

Зрители оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «То, что ты показала всем, должно было предназначаться только для твоего мужа», «Не слишком элегантно для свадьбы», «Абсолютно неуместно», «Аморально», — возмутились пользователи.

Ранее сообщалось, что 80-летняя Джанет Мерриман решила выйти замуж и показала откровенный наряд, выбранный для свадьбы. На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом theonlydanij сняла на камеру свою бабушку, которая примерила кружевное обтягивающее платье без бретелей, частично оголяющее ее грудь и спину. Кроме того, на упомянутом предмете гардероба присутствовал глубокий вырез до бедра.