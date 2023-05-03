80-летняя невеста показала откровенный свадебный наряд

80-летняя невеста Джанет Мерриман примерила обтягивающее свадебное платье без бретелей

Невеста Джанет Мерриман решила выйти замуж в 80 лет и показала откровенный наряд, выбранный на свадьбу. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте ее внучки, который насчитывает более 118 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом theonlydanij сняла на камеру свою бабушку, которая примерила кружевное обтягивающее платье без бретелей, частично оголяющее ее грудь и спину. Кроме того, на упомянутом предмете гардероба присутствовал глубокий вырез до бедра, демонстрирующий ноги зрелой женщины. Свой образ родственница юзерши дополнила белыми босоножками на высоком каблуке и украшениями.

По словам Мерриман, ее избранником стал 60-летний мужчина. «Думала ли я когда-нибудь, что выйду замуж в 80 лет? Точно нет. Но у меня осталось не так много лет жизни, и сейчас я по-настоящему счастлива», — призналась она.

Ранее в апреле невеста из Огайо, США, Киара Де Хесус захотела наказать гостей из-за несоблюдения дресс-кода на свадьбе. Девушка рассказала, что призвала приглашенных на торжественную церемонию людей надеть одежду черного цвета. При этом автор видео отметила, что в случае, если кто-то из гостей откажется от данного условия, то она попросит его уйти.