Невеста захотела наказать гостей из-за несоблюдения дресс-кода на свадьбе

Американская невеста Киара Де Хесус призвала гостей надеть на свадьбу черную одежду

Невеста из Огайо, США, Киара Де Хесус захотела наказать гостей из-за несоблюдения дресс-кода на свадьбе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Девушка рассказала, что призвала приглашенных на торжественную церемонию людей надеть одежду черного цвета. Она объяснила свой выбор тем, что подобная гамма является «символом похорон ее холостяцкой жизни». При этом автор видео отметила, что в случае, если кто-то из гостей откажется от данного условия, то она попросит его уйти.

Ролик стал вирусным, набрал более 42 тысяч просмотров. Подписчики поддержали решение Хесус, о чем принялись писать в комментариях. «На вашем месте я бы наняла охрану», «Я как-то попросила всех надеть одежду шалфейно-зеленого цвета на нашу свадебную церемонию — и это было прекрасно», «Когда все в одной цветовой гамме, то это выглядит красиво», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что гостья Аба Доуп из Ганы, Западная Африка, пришла на свадьбу подруги в подвенечном платье и подверглась критике в сети. На размещенных кадрах блогерша с никнеймом aba_dope надела белое платье с глубоким декольте, украшенное кружевом и стразами. Кроме того, в ролике видно, что к наряду юзерши прикреплен шлейф.