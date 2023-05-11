На Украине допустили разногласия между Зеленским и Залужным
Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный мог пропустить заседание НАТО из-за Зеленского
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог пропустить заседание Военного комитета НАТО из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом сообщает РИА Новости.
«Отказ участвовать в военном комитете означает, что идут какие-то очень тяжелые процессы внутри страны», — заявил Соскин.