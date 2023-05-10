Главком ВСУ не поучаствует в заседании НАТО из-за напряженной ситуации на фронте

Главком ВСУ Залужный не поучаствует в заседании НАТО из-за напряженной ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не примет участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов из-за напряженной ситуации на фронте. Об этом сообщил глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр, передает Telegram-канал Klymenko Time.

По его словам, Залужный написал ему письмо, в котором сообщил, что не сможет принять участие в заседании даже в формате видеоконференции из-за напряженной оперативной обстановки.

О ходе подготовки к контрнаступлению военных НАТО вместо главкома ВСУ проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что в ходе контрнаступления ВСУ лишатся лучших солдат, потери будут исчисляться сотнями тысяч человек.