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10:58, 10 мая 2023Бывший СССР

Главком ВСУ не поучаствует в заседании НАТО из-за напряженной ситуации на фронте

Главком ВСУ Залужный не поучаствует в заседании НАТО из-за напряженной ситуации на фронте

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не примет участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов из-за напряженной ситуации на фронте. Об этом сообщил глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр, передает Telegram-канал Klymenko Time.

По его словам, Залужный написал ему письмо, в котором сообщил, что не сможет принять участие в заседании даже в формате видеоконференции из-за напряженной оперативной обстановки.

О ходе подготовки к контрнаступлению военных НАТО вместо главкома ВСУ проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что в ходе контрнаступления ВСУ лишатся лучших солдат, потери будут исчисляться сотнями тысяч человек.

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Алевтина Запольская
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