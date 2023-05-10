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10:17, 10 мая 2023Бывший СССР

Украину предупредили о потере лучших солдат в ходе контрнаступления

Экс-советник Кучмы Соскин: в ходе контрнаступления ВСУ потеряют сотни тысяч лучших солдат

Фото: Libkos / AP

В ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишатся лучших солдат, потери будут исчисляться сотнями тысяч человек. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он предупредил, что контрнаступление, которое запланировал глава Украины Владимир Зеленский, окажется безнадежным, так как потери армии будут огромными. «Это называется ритуальное жертвоприношение украинцев», — высказался о планах Киева Соскин.

Ранее российский полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что к контрнаступлению на Украине готовы порядка 80 тысяч военных. При этом, по его мнению, Киеву не хватит солдат, чтобы прорвать оборону российской стороны.

До этого о возможных сроках контрнаступления высказался военный корреспондент Юрий Котенок. 9 мая он заявил, что оно может начаться в ближайшие сутки.

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Варвара Кошечкина
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