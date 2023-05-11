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12:44, 11 мая 2023Мир

Стали известны предварительные итоги переговоров по продлению зерновой сделки

Участники переговоров по зерновой сделке хотят ее продлить, ограничив возможности России

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Участники переговоров в Стамбуле по зерновой сделке хотят ее продлить, ограничив возможности России пользоваться зерновым коридором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре, связанный с турецкой делегацией.

По его словам, что вопрос продления зерновой сделки является «критическим» для турецкой стороны в контексте приближающихся президентских выборов. «Нет сомнений, что Турция и Россия идут вместе на этих переговорах, но проблемы все равно остаются», — отметил источник.

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Семен Александров
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