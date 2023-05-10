Стали известны детали переговоров по продлению зерновой сделки

РИА Новости: решения по продлению зерновой сделки после 18 мая еще не принимались

Стороны, участвующие в переговорах по зерновой сделке, еще не принимали решений по ее продлению. Такие детали стали известны источнику РИА Новости.

«Я не знаю, откуда вы взяли эту информацию, но никаких решений не принято. В Стамбуле пройдут переговоры, и по итогам этих переговоров появится ясность», — заявил собеседник агентства, комментируя появившиеся в СМИ данные.

Ранее о том, что сделка, вероятно, будет продлена после 18 мая, рассказал источник ТАСС в Анкаре. Он уточнил, что действие сделки могут продлить с учетом пожеланий российской стороны.

Переговоры о будущем зерновой сделки проводятся в Стамбуле. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин ранее сообщал, что они состоятся 10-11 мая в четырехстороннем формате.