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11:18, 9 мая 2023Мир

Анонсирована встреча по зерновой сделке в Стамбуле

Замглавы МИД Вершинин: встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Замглавы МИД России Сергей Вершинин анонсировал встречу по зерновой сделке в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, встреча высокого уровня в четырехстороннем формате пройдет 10-11 мая.

Ранее стало известно, что анонсированное на пятницу, 5 мая, обсуждение зерновой сделки представителями России, Украины, Турции и ООН было перенесено на следующую неделю. Вместо обсуждения сделки прошли предварительные технические переговоры. Представители турецкой стороны уточнили, что встречу отложили из-за «необходимости провести совещание с участием технического персонала ООН, Турции, России и Украины».

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Алевтина Запольская
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