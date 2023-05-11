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16:29, 11 мая 2023Среда обитания

Энтомолог объяснил исчезновение майских жуков в российских городах

Биолог Ижевский объяснил отсутствие майских жуков их массовым вылетом раз в 4 года

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В российских городах наблюдается мало майских жуков, но это нормальное явление, рассказал энтомолог, доктор биологических наук Сергей Ижевский. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил отсутствие привычных для весны насекомых.

Дело в том, что эти насекомые четыре года развиваются на стадии личинки в почве и только весной четвертого года, в мае, вылетают в виде жука. «Таким образом они могут появиться по одному очень редко в любой год, но массовый лёт происходит раз в четыре года», — отметил ученый.

Я сейчас в Москве нахожусь, но 3 дня назад был в деревне на Оке, и там уже одиночные жуки появились, но в этом году их много не будет, потому что 3 года назад их было очень много

Сергей Ижевскийэнтомолог

Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание, что холод замедляет развитие насекомых, в том числе и майского жука. Но, по его словам, они неизбежно выйдут из почвы вне зависимости от того, жарко или холодно. «В мае жуки вылетают, и лётность тянется до конца месяца», — сказал энтомолог.

Он также сообщил, что майские жуки питаются листьями березы, липы и яблони в кроне деревьев. А их личинки, которые живут в почве и накапливают жир, едят корешки растений. Этим они часто наносят вред в больших лесных питомниках. «Вот вы посеяли семена сосенок в питомнике, не зная, есть там личинки майского жука или нет, и через три-четыре года видите, что появляются в массе жуки. Они питались там корешками, линяли три раза, то есть росли», — уточнил ученый.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал россиянам строить подобие отелей для насекомых, которые занимаются опылением и санацией, чтобы они находились на дачном участке.

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Екатерина Смирная
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