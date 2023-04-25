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18:15, 25 апреля 2023Среда обитания

Дачникам в России предложили строить «отели» для насекомых

Глава Союза дачников Чаплин: для насекомых можно построить подобие отеля

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Чтобы на дачном участке находились насекомые, которые занимаются опылением и санацией, для них можно построить подобие отелей. Такой совет россиянам в разговоре с изданием Life дал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По словам эксперта, от больших вредителей, которые влияют на урожай, придется избавляться с помощью химических средств. Однако для полезных насекомых можно построить подобие отеля — выпилить большую деревянную коробку без одной внешней стены и разделить ее на секции, каждая из которых будет определена для одного вида насекомых.

«Чтобы завлекать пчел, возьмите связку тростника и надрежьте каждый стебель. Для бабочек можно приготовить кучу сухих листьев и емкости со сладкой водой», — рекомендовал Чаплин.

Ранее Чаплин предупредил, что дачный туалет может внезапно взорваться из-за скопившегося в выгребной яме метана — газа, который возникает в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

Нина Ташевская
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