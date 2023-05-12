Названы самые популярные специальности среди абитуриентов в России

Superjob: абитуриенты в 2023 году хотят стать IT-специалистами, врачами и инженерами

Самыми популярными направлениями для поступления среди абитуриентов в России в 2023 году стали IT-сфера, медицина и инженерия. Об этом говорится в исследовании Superjob.

Стать специалистами в области информационных технологий хотят дети 28 процентов опрошенных родителей. Чуть менее популярны специальности врачей (13 процентов) и инженеров (9 процентов). Также в пятерку актуальных сфер у абитуриентов вошли экономика (6 процентов участников опроса), дизайн, архитектура и преподавание физкультуры и спорта (по 4 процента соответственно).

Поступать в вуз намерены 45 процентов детей. Учиться в колледже или училище собираются дети 29 процентов респондентов, за год их количество выросло на 4 процента. При этом среди тех, кто будет поступать в средние специальные учебные заведения, самыми популярными сферами также стали IT и медицина (25 и 11 процентов соответственно). Третьим востребованным направлением стала юриспруденция. Обучаться на специальности педагога, строителя, механика или квалифицированного рабочего собираются по 7 процентов детей.

Опрос Superjob проводился с 10 апреля по 10 мая среди двух тысяч родителей детей, оканчивающих школу в этом году. Он охватил 358 населенных пунктов всех округов России.

По данным «Авито Работы», в апреле 2023 года в России взлетел спрос на строителей, инженеров и рабочие специальности. Такую динамику объяснили запуском крупных дорожных проектов, а также тем, что в стройиндустрии уже несколько лет не хватает квалифицированных работников.