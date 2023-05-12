Внезапно выползший из моря аллигатор напугал туристов на пляже и попал на видео

На американском острове Дофин аллигатор выполз из моря и напугал отдыхавших туристов

На американском острове Дофин, Алабама, аллигатор внезапно выполз из моря и напугал отдыхавших на пляже туристов. Крупная рептилия попала на видео, которое публикует Daily Mail.

Издание уточняет, что кадры записал очевидец Мэтт Харвилл (Matt Harvill), проводивший время у моря со своей девушкой. «Я знал, что если не сниму это, никто никогда мне не поверит», — поделился путешественник. Мужчина также заметил, что аллигатор казался очень любопытным.

Ранее бегемот напал на лодку с туристами, которые сплавлялись по реке Логон в Крайнесеверном регионе Камеруна. В результате пять человек погибли, еще двое пострадали. Тела пятерых человек были найдены в ходе поисково-спасательной операции.