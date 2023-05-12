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11:38, 12 мая 2023Экономика

Крупный поставщик нефти вернется на мировой рынок

Ирак сообщил о возобновлении экспорта нефти из Курдистана после остановки в конце марта

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Поставки нефти из иракского Курдистана, остановленные в марте, возобновятся в предстоящую субботу 13 мая, турецкая компания BOTAS уже поставлена в известность. Об этом со ссылкой на сообщение министерства нефти Ирака пишет РИА Новости.

Контракты с международными компаниями на поставки через турецкий порт Джейхан переоформлены в соответствии с требованиями иракской компании по маркетингу SOMO. Как указали в ведомстве, возобновлению экспорта ничего не мешает.

Иракский Курдистан является крупным поставщиком нефти в мире. До остановки прокачки он отправлял на рынок 450 тысяч баррелей в сутки. Проблемы с поставками возникли после решения Международного арбитражного суда, который констатировал победу Багдада в споре против Анкары по поводу нарушения соглашения о транзите нефти от 1973 года.

Конфликт стал одной из причин существенного повышения нефтяных котировок в начале апреля. Ушедшие с рынка объемы сравнимы с заявленным Россией добровольным сокращением добычи, их возвращение окажет дополнительное давление на котировки. По состоянию на утро пятницы, 12 мая, стоимость эталонного сорта Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель.

Brent от TradingView
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Платон Щукин
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