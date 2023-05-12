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08:43, 12 мая 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о первом в России приговоре за срыв гособоронзаказа

В России вынесен первый приговор за срыв гособоронзаказа, осужден глава предприятия ОПК

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Батайский городской суд вынес приговор главе предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) «ОКТБ «Вектор» Анатолию Михалину за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

Подсудимый признан виновным по статье 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия»). Он приговорен к условному сроку в связи с полным признанием вины и возмещением причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу.

Это первый в России приговор по статье 201.1 УК РФ. В сентябре прошлого года были внесены изменения в Уголовный кодекс России в части ответственности за срыв исполнения гособоронзаказа.

Суд установил, что Михалин в течение двух лет умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты.

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Любовь Ширижик
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